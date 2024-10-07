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Директор ижевской школы получила благодарность от президента России

15:00, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Директор ижевской школы получила благодарность от президента России
15:00, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
80
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Москва\n#педагог\n#награда
Фото: vk.com (Татьяна Брылякова)
80
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Ей вручили Благодарственное письмо 5 октября во время форума классных руководителей.

Москва. Педагогу из Удмуртии вручили Благодарственное письмо от президента России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Директор школы №27 Ижевска Татьяна Брылякова получила награду на IV Всероссийском форуме классных руководителей (18+). Он прошёл в Москве с 3 по 5 октября. От Удмуртии в мероприятии участвовали 14 учителей. 

«Мой 25-й День учителя прошёл в Москве на Форуме классных руководителей. Особенно приятно получить в этот день Благодарность от нашего Президента. Спасибо за доверие. В Удмуртии — золотые педагоги, профессионалы своего дела. Говорю об этом постоянно и с уверенностью», — заявила Татьяна Брылякова. 

15:00, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
80
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Москва\n#педагог\n#награда