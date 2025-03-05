Селты. Удмуртия. Корреспондента районной газеты «Октябрь» из Селтов представили к награде за подвиги и достижения, проявленные в зоне спецоперации. Об этом сообщает агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии.

Василий Д. 10 лет проработал в селтинской газете. С начала СВО он писал о её бойцах, но в 2023 году решил сам стать участником спецоперации.

Отметим, что в 1993 году он служил по контракту в Таджикистане, где получил звание «Ветеран боевых действий».

Сейчас Василий Д. с позывным «Историк» служит в артиллерии и обеспечивает связь, а также ведет боевые заметки. За подвиги во время несения боевой службы бойца наградили медалью «За воинскую доблесть».