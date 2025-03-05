Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид

Корреспондент районной газеты из Удмуртии получил медаль за подвиги в зоне СВО

17:41, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Корреспондент районной газеты из Удмуртии получил медаль за подвиги в зоне СВО
17:41, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
170
0
#Удмуртия\n#награда\n#СВО
Источник фото: vk.com/apmcur
170
0

Ему вручили награду «За воинскую доблесть».

Селты. Удмуртия. Корреспондента районной газеты «Октябрь» из Селтов представили к награде за подвиги и достижения, проявленные в зоне спецоперации. Об этом сообщает агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии. 

Василий Д. 10 лет проработал в селтинской газете. С начала СВО он писал о её бойцах, но в 2023 году решил сам стать участником спецоперации. 

Отметим, что в 1993 году он служил по контракту в Таджикистане, где получил звание «Ветеран боевых действий». 

Сейчас Василий Д. с позывным «Историк» служит в артиллерии и обеспечивает связь, а также ведет боевые заметки. За подвиги во время несения боевой службы бойца наградили медалью «За воинскую доблесть».  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

17:41, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
170
0
#Удмуртия\n#награда\n#СВО