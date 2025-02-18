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В Удмуртии осудили женщину, которая выстрелила гвоздём в голову своего сожителя

17:30, 18 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии осудили женщину, которая выстрелила гвоздём в голову своего сожителя
17:30, 18 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
85
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#Игра\n#Игринский район\n#Удмуртия\n#суд\n#преступление
Источник фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
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Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии осудили 48-летнюю местную жительницу, которая выстрелила в своего мужчину из гвоздезабивного пистолета. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, инцидент произошёл 21 декабря 2025 года. Женщина пришла на пилораму, где работал её сожитель. Увидев, что мужчина распивает алкоголь, она разозлилась и выстрелила из гвоздезабивного пистолета в голову потерпевшему.

Гвоздь длиною в шесть сантиметров попал в левый висок мужчины, причинив тяжкий вред здоровью в виде открытой черепно-мозговой травмы.

Суд признал женщину виновной по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года.

17:30, 18 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
85
0
#Игра\n#Игринский район\n#Удмуртия\n#суд\n#преступление