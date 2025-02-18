Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии осудили 48-летнюю местную жительницу, которая выстрелила в своего мужчину из гвоздезабивного пистолета. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, инцидент произошёл 21 декабря 2025 года. Женщина пришла на пилораму, где работал её сожитель. Увидев, что мужчина распивает алкоголь, она разозлилась и выстрелила из гвоздезабивного пистолета в голову потерпевшему.

Гвоздь длиною в шесть сантиметров попал в левый висок мужчины, причинив тяжкий вред здоровью в виде открытой черепно-мозговой травмы.

Суд признал женщину виновной по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года.