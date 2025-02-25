Глазов. Удмуртия. В Глазове 35-летний мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу, которое в итоге привело к смерти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в период с 21 по 22 февраля 2025 года, сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего отца, в результате чего тот скончался спустя непродолжительное время. Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По ходатайству следователя обвиняемый заключён под стражу.