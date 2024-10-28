Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид

Восьмиклассник похитил мотоцикл со стоянки торгового центра в Воткинске

14:53, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Восьмиклассник похитил мотоцикл со стоянки торгового центра в Воткинске
14:53, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
186
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#МВД по Удмуртии\n#кража\n#угон\n#мотоцикл\n#преступление
Источник фото: unsplash.com ( Egor Myznik)
186
0

Ущерб составил 270 тыс. рублей.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в отдел МВД поступило сообщение о краже кроссового мотоцикла с территории торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Полицейские установили, что ночью молодой человек проник на огороженную стоянку и похитил оттуда мотоцикл. Ущерб составил 270 тыс. рублей.

В ходе розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 15-летний учащийся одной из школ. Выяснилось, что юный правонарушитель сначала выкатил один мотоцикл за пределы стоянки, но не смог его завести и вернул на место. Затем он нашёл другой мотоцикл с ключом в замке зажигания и уехал на нём.

В настоящее время мотоцикл возвращён владельцу. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


Видео: Министерство внутренних дел по Удмуртии

14:53, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
186
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#МВД по Удмуртии\n#кража\n#угон\n#мотоцикл\n#преступление