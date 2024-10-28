Восьмиклассник похитил мотоцикл со стоянки торгового центра в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в отдел МВД поступило сообщение о краже кроссового мотоцикла с территории торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Полицейские установили, что ночью молодой человек проник на огороженную стоянку и похитил оттуда мотоцикл. Ущерб составил 270 тыс. рублей.

В ходе розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 15-летний учащийся одной из школ. Выяснилось, что юный правонарушитель сначала выкатил один мотоцикл за пределы стоянки, но не смог его завести и вернул на место. Затем он нашёл другой мотоцикл с ключом в замке зажигания и уехал на нём.

В настоящее время мотоцикл возвращён владельцу. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Видео: Министерство внутренних дел по Удмуртии