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В Минприроды Удмуртии рассказали о запрете завязывать ленточки на старовозрастные деревья

15:47, 11 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Минприроды Удмуртии рассказали о запрете завязывать ленточки на старовозрастные деревья
15:47, 11 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
103
0
#Минприроды Удмуртии\n#леса
Источник фото: vk.com/globusudm
103
0

Ранее в соцсетях общественники пожаловались на туристов, которые загрязняют природу.

Завьялово. Удмуртия. В Минприроде Удмуртии прокомментировали ситуацию с украшением туристами старовозрастных деревьев республики. 

Ранее в сообществе «ГЛОБУС УДМУРТИИ» опубликовали запись об уборке 300-летней сосны в Завьяловском районе от навязанных на ветвях дерева ленточек.

«Хочется докричаться до всех: природа должна оставаться в первозданном виде, без лент, без мусора. Ленты губят дерево. Особенно больно наблюдать, когда гиды и экскурсоводы учат туристов привязывать ленты на деревья — не надо так!», — высказались общественники.

В свою очередь, в Минприроды Удмуртии сообщили, что в соответствии с пунктом три «Правил организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения на территории Удмуртской Республики, утвержденных приказом Минприроды УР от 12.12.2024 № 1032-П», запрещается привязывать ленточки на ветви деревьев и кустарников, находящихся на особо охраняемой природной территории (ООПТ). Отмечается, что туристические организации должны объяснять туристам и экскурсантам об особенностях посещения ООПТ.

По состоянию на 1 февраля 2025 года, в Удмуртии насчитывается 127 ООПТ общей площадью 376 тыс. га. Среди них есть территории, где охраняются старовозрастные деревья, например:

Природный ботанический заказник «Кокманский» в Красногорском районе. Здесь растёт 400-летняя лиственница. 

Памятник природы «Заякинская кедровая роща» в Игринском районе. Объект представляет особо ценный участок леса, являющийся эталоном интродуцированной культуры — кедра. Он имеет научно-познавательное и культурно-историческое значение. 

Памятник природы «Два дуба-великана» в Алнашском районе. Основной целью создания территории является сохранение старовозрастных особей дуба. 

Памятник природы «Парк «Пышкетский» в Юкаменском районе. Уникальным является дуб-патриарх, который, по преданию, посажен декабристами в 1827 году. Кроме того, в парке есть старовозрастные особи сибирской и обыкновенной сосны и липы. Помимо этого, в Юкаменской районе есть «Зилайская сосна» — дерево возрастом около 150 лет.

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15:47, 11 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
103
0
#Минприроды Удмуртии\n#леса