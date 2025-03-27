Ува. Удмуртия. В деревне Кунгур Увинского района Удмуртии 26 марта произошёл пожар в доме, где проживала многодетная семья. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Возгорание в двухквартирном доме началось примерно в 22:40. Женщина услышала сильный треск, также в помещении погас свет. Она выглянула на веранду и увидела огонь. Мать тут же собрала своих четверых детей и вместе с ними выбралась на улицу через окно. После чего она разбудила соседей и вызвала пожарных.

В тушении огня на площади 18 кв. м были задействованы десять спасателей и четыре единицы спецтехники. Пожаром уничтожена веранда квартиры, получили повреждения стены и имущество.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание в электропроводке на веранде.

В МЧС Удмуртии напоминают, что пожарные извещатели помогут обнаружить возгорание на самых ранних этапах, тем самым сохранить жизнь людей и их имущество.