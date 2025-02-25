Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии расширили возможности посещения государственных музеев членам многодетных семей. На сессии Госсовета республики с инициативой выступил министр культуры УР Владимир Соловьёв, отметив, что региональные изменения вызваны изменениями в нормах федерального законодательства.

«Предоставляется право бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха, находящихся в введении Удмуртской Республики любым членом многодетной семьи. До изменения этим правом пользовались только дети, расширяем рамки. Независимо от места жительства семей на территории России. Раньше было ограничение по прописке. Также не будет не будет ограничено количество посещений учреждений культуры членами многодетной семьи. В старом варианте был прописан один раз в месяц. Это те изменения, которые пойдут на пользу нашим многодетным семьям», — доложил министр.

Парламент поддержал изменения в закон.