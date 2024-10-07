В Глазове выделят 9,5 млн рублей для обустройства дорог к участкам многодетных семей

Глазов. Удмуртия. В Глазове собираются подвести дороги к участкам, которые будут выделены многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Глазова.

До конца года подрядчики должны сформировать щебёночно-песчанные дороги на улицах Рябиновой, Ясеневой, Кленовой и Липовой. На эти цели из бюджета выделено 9,5 млн рублей.

Улицы находятся в микрорайоне Сыга, где глазовским семьям будет выделено около ста участков под индивидуальное строительство и улучшение жилищных условий.