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В Глазове выделят 9,5 млн рублей для обустройства дорог к участкам многодетных семей

17:45, 07 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Глазове выделят 9,5 млн рублей для обустройства дорог к участкам многодетных семей
17:45, 07 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
37
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#дороги\n#многодетные семьи
Фото: администрация города Глазова
37
0

Дороги должны появиться на улицах Рябиновой, Ясеневой, Кленовой, Липовой.

Глазов. Удмуртия. В Глазове собираются подвести дороги к участкам, которые будут выделены многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Глазова.

До конца года подрядчики должны сформировать щебёночно-песчанные дороги на улицах Рябиновой, Ясеневой, Кленовой и Липовой. На эти цели из бюджета выделено 9,5 млн рублей.

Улицы находятся в микрорайоне Сыга, где глазовским семьям будет выделено около ста участков под индивидуальное строительство и улучшение жилищных условий.

17:45, 07 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
37
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#дороги\n#многодетные семьи