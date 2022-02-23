В Воткинском районе для погорельцев с десятью детьми объявили сбор помощи

Черная. Удмуртия. Для пострадавшей при пожаре многодетной семьи из Воткинского района объявили сбор материальной помощи. Родители и 10 их детей лишились крова и всего самого необходимого. Об этом написал на своей странице в сети «ВКонтакте» глава района Илья Прозоров.

Напомним, пожар в хозяйстве семьи Косачевых в деревне Черная случился 23 февраля около 04:00. Огнем уничтожен дом и надворные постройки. К счастью, хозяйка дома вовремя почувствовала пожар, спаслась сама и сумела вывести из горящего жилища всех десятерых детей.

Два ребенка при эвакуации пострадали, сейчас они находятся в ожоговом центре РКБ №1, их состояние стабильное.

Неравнодушные граждане могут помочь семье Косачевых, нужна и финансовая поддержка и предметы первой необходимости: одежда, обувь, бытовая техника, мебель, учебные принадлежности, средства личной гигиены.

Родители:

Косачев Виктор Николаевич, размер обуви 42, рост 170, вес 73;

Косачева Наталья Ефтеевна, размер обуви 38, рост 156, вес 97.

Дети:

Девочка, 16 лет, размер обуви 40, рост 165, вес 50;

Девочка, 15 лет, размер обуви 40, рост 163, вес 75;

Мальчик, 13 лет, размер обуви 42, рост 160, вес 50;

Девочка, 11 лет, размер обуви 38, рост 130, вес 45;

Мальчик, 10 лет, размер обуви 40, рост 150-155, вес 65;

Девочка, 8 лет, размер обуви 36, рост 130, вес 35;

Девочка, 6 лет, размер обуви 32, рост 100, вес 20;

Мальчик, 4 года, размер обуви 32, рост 90, вес 17;

Мальчик, 2 года, размер обуви 30, рост 85, вес 15;

Мальчик, 1 месяц, рост 54, вес 5 кг.

Сбор вещей и предметов первой необходимости организован в администрации территориального отдела «Светлянский» по будням с 08:00 до 16:00 по адресу: Удмуртская Республика, Воткинский район, село Светлое, переулок Октябрьский, 1.

Уточнить информацию, в том числе по перечислению денежных средств, можно по телефонам: (34145) 76-5-37 и 8-922-690-0033.