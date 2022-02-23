Семья с девятью детьми лишилась крова при пожаре в Воткинском районе

Черная. Удмуртия. Многодетной семье удалось спастись от огня в Воткинском районе. Девять детей и их родители остались без крыши над головой, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.

Информация о пожаре в деревне Черная Воткинского района поступила 23 февраля около 04:00. К прибытию огнеборцев деревянный дом и хозяйственные строения были охвачены пламенем. Жильцам удалось выбраться из горящего жилища самостоятельно.

Пожар локализовали к 05:00. Хозяйство многодетной семьи оказалось уничтоженным.

Как рассказала 35-летняя мать семейства, она проснулась от треска, который слышался с улицы. Встав, она обнаружила, что горит баня.

Дым начал проникать в дом, где в тот момент спали дети, старшему исполнилось 15 лет, младший родился месяц назад.

От задымления сработали пожарные извещатели. Женщина успела разбудить детей и, накинув теплые вещи, они выбрались из дома через окно первого этажа.

Оказалось, один ребенок остался в жилище. Мать со старшим сыном кинулись на его поиски в горящий дом. Подросток с трудом нашел своего четырехлетнего брата на втором этаже, малыш прятался под столом.

Спасаясь, женщина и ее ребенок получили ожоги, мальчика увезли в больницу.

Предварительной причиной возгорания называется нарушение правил монтажа банной печи: размер противопожарной разделки не соответствовал диаметру дымовой трубы.

В тушении пожара участвовал 31 спасатель, было задействовано 14 единиц спецтехники.