Итоги дня: попытка найти подрядчика на отлов животных в Ижевске и компенсации за проезд по Камскому мосту

Осквернение братской могилы

Жителя Удмуртии задержали по подозрению в краже металлических цепей с братской могилы расстрелянных красноармейцев на территории Граховского сельского кладбища.

Студент-рекордсмен

Два новых рекорда Гиннесса установил студент Глазовского инженерно-педагогического университета имени В. Г. Короленко. Первый рекорд Руслан Фатахов побил в отжиманиях на брусьях с дополнительным весом 45,4 кг. За минуту он выполнил 57 повторений, что на 5 больше предыдущего достижения. Также за минуту он выполнил 95 отжиманий на брусьях с дополнительным весом 18,2 кг. В этот раз он сделал на 8 повторений больше, чем было зафиксировано у предыдущего рекордсмена.

Попытка №2

В Ижевске второй раз за этот год пытаются найти подрядчика на отлов и содержание бездомных животных. Начальная цена контракта, по сравнению с прошлым аукционом, снизилась на 600 тыс. рублей.

Финансовая поддержка

Удмуртия получит дополнительные деньги в размере 130 млн рублей на лекарственное обеспечение пациентов с гепатитом С. Средства поступят в 2024-2026 годах.

Штраф за снег

Службу благоустройства Ижевска оштрафовали на 100 000 рублей за плохую очистку дорог от снега. В ходе прокурорской проверки выявлено, что на 50 участках имеется ненормативный слой рыхлого снега, снежные валы на остановках общественного транспорта, а также скользкость на проезжих частях.

Компенсация

Проезд по Камскому мосту для жителей Камбарского района Удмуртии, пересекающих его для посещения медучреждений, могут начать компенсировать с 1 апреля.