Итоги дня: задержание подозреваемой в работе на украинские спецслужбы и пострадавший после взрыва на полигоне в Петербурге ижевчанин

Ижевск. Удмуртия. Главные новости четверга, 18 июля.

Издевательство

В Ижевске начали проверку после публикации видео с издевательствами детей над птицей.

Взрыв

Из-за взрыва на военном полигоне в Петербурге пострадал ижевчанин.

Школы

Удмуртию и другие регионы России начнут штрафовать за срыв сроков строительства и капремонта школ. В случае опоздания будет снижаться объем субсидирования.

Украина

Жительницу Ижевска подозревают в работе на украинские спецслужбы. По данным УФСБ, женщина собирала и передавала информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса.

Электросамокаты

В Удмуртии подпишут соглашение с компанией «Юрент» о создании единой системы велодорожек.