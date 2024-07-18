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Итоги дня: задержание подозреваемой в работе на украинские спецслужбы и пострадавший после взрыва на полигоне в Петербурге ижевчанин

18:05, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Итоги дня: задержание подозреваемой в работе на украинские спецслужбы и пострадавший после взрыва на полигоне в Петербурге ижевчанин
18:05, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
96
0
#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: Константин Русинов
96
0

А также начало проверки по факту жестокого обращения с птицей.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости четверга, 18 июля.

Издевательство

В Ижевске начали проверку после публикации видео с издевательствами детей над птицей.

Взрыв

Из-за взрыва на военном полигоне в Петербурге пострадал ижевчанин.

Школы

Удмуртию и другие регионы России начнут штрафовать за срыв сроков строительства и капремонта школ. В случае опоздания будет снижаться объем субсидирования.

Украина

Жительницу Ижевска подозревают в работе на украинские спецслужбы. По данным УФСБ, женщина собирала и передавала информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса.

Электросамокаты

В Удмуртии подпишут соглашение с компанией «Юрент» о создании единой системы велодорожек.

18:05, 18 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
96
0
#Удмуртия\n#итоги дня