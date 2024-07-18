Итоги дня: задержание подозреваемой в работе на украинские спецслужбы и пострадавший после взрыва на полигоне в Петербурге ижевчанин

А также начало проверки по факту жестокого обращения с птицей.
Ижевск. Удмуртия. Главные новости четверга, 18 июля.
Издевательство
В Ижевске начали проверку после публикации видео с издевательствами детей над птицей.
Взрыв
Из-за взрыва на военном полигоне в Петербурге пострадал ижевчанин.
Школы
Удмуртию и другие регионы России начнут штрафовать за срыв сроков строительства и капремонта школ. В случае опоздания будет снижаться объем субсидирования.
Украина
Жительницу Ижевска подозревают в работе на украинские спецслужбы. По данным УФСБ, женщина собирала и передавала информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса.
Электросамокаты
В Удмуртии подпишут соглашение с компанией «Юрент» о создании единой системы велодорожек.