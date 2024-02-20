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Итоги дня: старт производства «Лада Ларгус» в Ижевске и прекращение уголовного дела по сносу старинного дома

18:05, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: старт производства «Лада Ларгус» в Ижевске и прекращение уголовного дела по сносу старинного дома
18:05, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: ИА «Сусанин»
82
0

А также коммунальная авария в Можге.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 20 февраля.

Завод ожил

Уже на этой неделе Ижевский автозавод начнёт выпуск автомобилей LADA Largus. До мая предприятие произведёт опытную партию из 80 машин. 

Дело прекращено

В Ижевске прекратили уголовное дело по факту сноса старинного дома на улице Красной, возбуждённое в сентябре прошлого года. 

Пятеро пострадавших

В результате аварии в Можгинском районе пострадали четверо взрослых и ребёнок. 42-летняя автоледи не справилась с управлением и вылетела на встречку, столкнувшись с другим авто. 

Коммунальная авария

На улице Пушкина в Можге произошёл порыв на трубе холодного водоснабжения. Повреждение устраняет аварийная бригада. До конца работ в городе могут возникнуть перебои с подачей горячей воды. 

Протри номер

В Ижевске с начала года более полусотни водителей привлекли к административной ответственности за нечитаемые автономера

Здоровая Удмуртия

Удмуртия вошла в пятёрку регионов с самой большой долей «зожников» среди населения. 25,9% жителей республики ведут здоровый образ жизни. 

18:05, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня