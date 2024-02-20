Итоги дня: старт производства «Лада Ларгус» в Ижевске и прекращение уголовного дела по сносу старинного дома

Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 20 февраля.

Завод ожил

Уже на этой неделе Ижевский автозавод начнёт выпуск автомобилей LADA Largus. До мая предприятие произведёт опытную партию из 80 машин.

Дело прекращено

В Ижевске прекратили уголовное дело по факту сноса старинного дома на улице Красной, возбуждённое в сентябре прошлого года.

Пятеро пострадавших

В результате аварии в Можгинском районе пострадали четверо взрослых и ребёнок. 42-летняя автоледи не справилась с управлением и вылетела на встречку, столкнувшись с другим авто.

Коммунальная авария

На улице Пушкина в Можге произошёл порыв на трубе холодного водоснабжения. Повреждение устраняет аварийная бригада. До конца работ в городе могут возникнуть перебои с подачей горячей воды.

Протри номер

В Ижевске с начала года более полусотни водителей привлекли к административной ответственности за нечитаемые автономера.

Здоровая Удмуртия

Удмуртия вошла в пятёрку регионов с самой большой долей «зожников» среди населения. 25,9% жителей республики ведут здоровый образ жизни.