Вооружённый ножом ижевчанин ограбил таксиста

Ижевск. Удмуртия. Ижевский посёлок Машиностроителей вновь становится опасным местом для таксистов. Приехавший на заказ водитель стал жертвой грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Таксист приехал вечером на заказ в посёлок Машиностроителей в Ленинском районе. Севший на заднее сиденье мужчина по ходу движения выхватил нож и приставил лезвие к горлу водителя. Злоумышленник потребовал 100 тыс. рублей, однако у потерпевшего таких средств не оказалось.

Тогда «клиент» заставил таксиста снять деньги в банкомате. Водитель попросил у знакомого 30 тыс. рублей, которые тот перевёл ему на карту. Потерпевший передал полученные деньги злоумышленнику. Тот, в свою очередь, кроме наличности забрал у таксиста ещё и телефон, после чего скрылся.

В результате подозреваемый в разбое был задержан. Им оказался 45-летний безработный ижевчанин, ранее судимый. В его съёмной квартире был обнаружен телефон и похищенные деньги. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.