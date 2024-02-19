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Вооружённый ножом ижевчанин ограбил таксиста

16:10, 19 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Вооружённый ножом ижевчанин ограбил таксиста
16:10, 19 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
188
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разбой
Фото: Игоря Биспо на Unsplash
188
0

Водитель приехал на заказ в некогда злополучный посёлок Машиностроителей.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский посёлок Машиностроителей вновь становится опасным местом для таксистов. Приехавший на заказ водитель стал жертвой грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Таксист приехал вечером на заказ в посёлок Машиностроителей в Ленинском районе. Севший на заднее сиденье мужчина по ходу движения выхватил нож и приставил лезвие к горлу водителя. Злоумышленник потребовал 100 тыс. рублей, однако у потерпевшего таких средств не оказалось.

Тогда «клиент» заставил таксиста снять деньги в банкомате. Водитель попросил у знакомого 30 тыс. рублей, которые тот перевёл ему на карту. Потерпевший передал полученные деньги злоумышленнику. Тот, в свою очередь, кроме наличности забрал у таксиста ещё и телефон, после чего скрылся.

В результате подозреваемый в разбое был задержан. Им оказался 45-летний безработный ижевчанин, ранее судимый. В его съёмной квартире был обнаружен телефон и похищенные деньги. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

16:10, 19 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
188
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разбой