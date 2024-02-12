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Новый сезон по восстановлению прежнего храма села Нылга начался в Удмуртии

14:20, 12 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Новый сезон по восстановлению прежнего храма села Нылга начался в Удмуртии
14:20, 12 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
62
0
#Нылга\n#храмы Удмуртии
Фото: vk.com/arh.nasledie
62
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В работе помогли волонтёры, приехавшие из Ижевска.

Нылга. Удмуртия. В стенах прежнего храма в селе Нылга, что в Увинском районе Удмуртии, в минувшие выходные начался новый сезон по ремонту и восстановлению церкви. Об этом сообщается в соцсетях молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес».

«Нам удалось сделать много. Нам помогали местные школьники и жители. Убрали лишний мусор, доски, железо, разобрали гору камней, песка для дальнейшей работы. Удалось побывать у батюшки, спели акафист Иисусу. Бабушки и местные жители благодарили от всей души, видно было по глазам, что они счастливы», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября 2023 года к старинному зданию, в котором до недавнего времени находился сельский клуб, подвели газ

14:20, 12 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
62
0
#Нылга\n#храмы Удмуртии