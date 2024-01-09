В церкви Рождества Христова в удмуртском селе Мещеряково установили иконостас

Грахово. Удмуртия. В церкви Рождества Христова в селе Мещеряково, что в Граховском районе Удмуртии, установили новый иконостас. Об этом сообщили в соцсетях республиканского молодёжного православного объединения «Под куполом небес».

«Событие само по себе редкое здесь примечательно ещё и тем, что старый мещеряковский иконостас стоит поныне в Граховской церкви, а на этом фото — устанавливается центральный сегмент иконостаса, привезённого из Михайловского храма Можги. Вот такие исторические перипетии», — говорится в сообщении.

Отметим, что церковь в Мещеряково основали в 1759 году. Каменный храм строили между 1847 и 1851 годами на средства елабужского купца Ф. Г. Чернова. Имеет трапезную с Рождество-Богородицким приделом.