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В выходные температура воздуха в Удмуртии понизится

12:40, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В выходные температура воздуха в Удмуртии понизится
12:40, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
271
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
271
0

Возможен снег.

Ижевск. Удмуртия. На предстоящих выходных в Удмуртии начнёт понижаться температура воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

В ночь на субботу и днём температура воздуха составит -3…+2 градуса. Начнётся постепенное похолодание. Дождь и мокрый снег сохранятся предстоящей ночью. Днём в субботу будет без существенных осадков.

В ночь на 24 декабря похолодает до -4…-6 градусов, днём до -1…-4. Ожидается небольшой снег.

На следующей неделе начнутся снегопады. Наиболее интенсивные осадки пройдут в ночь на 25 декабря. Днём температура воздуха достигнет 0 градусов.

12:40, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
271
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода