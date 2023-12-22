В выходные температура воздуха в Удмуртии понизится

Ижевск. Удмуртия. На предстоящих выходных в Удмуртии начнёт понижаться температура воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

В ночь на субботу и днём температура воздуха составит -3…+2 градуса. Начнётся постепенное похолодание. Дождь и мокрый снег сохранятся предстоящей ночью. Днём в субботу будет без существенных осадков.

В ночь на 24 декабря похолодает до -4…-6 градусов, днём до -1…-4. Ожидается небольшой снег.

На следующей неделе начнутся снегопады. Наиболее интенсивные осадки пройдут в ночь на 25 декабря. Днём температура воздуха достигнет 0 градусов.