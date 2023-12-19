Завербованный украинскими террористами ижевчанин помещён под стражу до середины января 2024 года

Ижевск. Удмуртия. Стало известно, что обвиняемый в подготовке теракта житель Ижевска пробудет под стражей до 16 января 2024 года. Об этом сообщает Объединенная служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, жителя Ижевска 1990 года рождения обвиняют в подготовке убийства руководителя одного из оборонных предприятий по заданию украинской террористической организации. Мужчина собирал взрывное устройство для воплощения этого плана в жизнь, однако был задержан сотрудниками госбезопасности.

Мера пресечения в отношении него была избрана 17 ноября. Под стражей он будет находиться до 16 января.