Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

Завербованный украинскими террористами ижевчанин помещён под стражу до середины января 2024 года

09:40, 19 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Завербованный украинскими террористами ижевчанин помещён под стражу до середины января 2024 года
09:40, 19 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#теракт
Фото: Tingey Injury Law Firm на Unsplash
153
0

Мужчина готовил теракт. 

Ижевск. Удмуртия. Стало известно, что обвиняемый в подготовке теракта житель Ижевска пробудет под стражей до 16 января 2024 года. Об этом сообщает Объединенная служба судейского сообщества Удмуртии. 

Напомним, жителя Ижевска 1990 года рождения обвиняют в подготовке убийства руководителя одного из оборонных предприятий по заданию украинской террористической организации. Мужчина собирал взрывное устройство для воплощения этого плана в жизнь, однако был задержан сотрудниками госбезопасности. 

Мера пресечения в отношении него была избрана 17 ноября. Под стражей он будет находиться до 16 января. 

09:40, 19 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#теракт