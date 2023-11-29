Ижевчанин зарезал случайного прохожего, приняв его за другого человека

Ижевск. Удмуртия. 51-летнего ижевчанина предали суду по обвинению в убийстве случайного прохожего, которого тот принял за своего обидчика. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что в ночь с 24 на 25 января 2023 года пьяный подсудимый находился возле одного из домов в Устиновском районе. Там он встретил 32-летнего незнакомца, которого принял за человека, ранее совершившего в отношении него противоправные действия.

Злоумышленник нанёс потерпевшему множество ударов ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

На суде обвиняемый отрицал умысел на убийство, но подтвердил обстоятельства преступления, в частности то, что из-за алкогольного опьянения он перепутал убитого с другим человеком. По его словам, именно ударивший в голову алкоголь стал причиной преступления.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также был удовлетворён гражданский иск, по которому с осуждённого взыскали 1 млн рублей в качестве моральной компенсации потерпевшим.