«Сказочные герои на родине Тол Бабая» в Удмуртии: программа XII фестиваля

Шаркан. Удмуртия. В селе Шаркан в 12-й раз пройдёт межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» (0+). Он состоится в субботу, 9 декабря.

В Удмуртию прибудет главный гость праздника — российский Дед Мороз из Великого, а также старые друзья — волшебники республики — и долгожданные друзья — волшебники России.

В 12:00 Усадьба Тол Бабая откроет двери для всех гостей, где их встретят ведущие фольклорные коллективы Шарканского района. Представление в этот день пройдёт на главной сцене, на которой соберутся все друзья Тол Бабая. Они зажгут огоньки на первой ёлочке в Удмуртии, затем прогремит праздничный салют и будет дан старт новогодним праздникам во всей республике.

Программа фестиваля:

09:00 — 11:00 — новогоднее представление с участием волшебников в Культурно-досуговом центре села Шаркан (улица Ленина, 2б) для всех желающих;

12:00 — открытие Усадьбы Тол Бабая (улица Свободы, 9). Сказочная тропа, где персонажи в своих сказочных домиках — Нюлэсмурт («Леший»), Обыда («Баба-Яга»), Коньы («Белочка») и Ву ныл («Русалочка») — с удовольствием поиграют с гостями.

15:00 — 16:30 — игровая программа со сказочными гостями на тропе сказок и в доме Тол Бабая;

15:00 — 16:30 — Лымы пог-фест — Финал фестиваля снеговиков у дома Тол Бабая;

16:00 — 17:00 — развлекательные, игровые программы на главной сцене;

17:00 — 17:45 — праздничная театрализованная новогодняя шоу-программа;

18:00 — 20:00 — прогулка по Усадьбе.

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