Большинство путешествующих жителей Ижевска на майские праздники предпочли города России

Ижевск. Удмуртия. Большинство жителей Ижевска в майские праздники решили попутешествовать по России. Данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов проанализировали специалисты сервиса «Яндекс Путешествия».

Самой популярным государством для поездок на майские праздники среди жителей Ижевска остаётся Турция, входящая в НАТО. Также в топе страны СНГ: Беларусь, Азербайджан, Армения и Казахстан.

В поездки по России отправятся большинство пользователей сервиса — около 80%. Среди российских городов лидируют: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Екатеринбург, Пермь, Самара, Нижний Новгород, Уфа и Ижевск.

Отмечается, что в сравнении с 2022 годом количество пользователей, собирающихся в поездки на майские праздники, увеличилось на 20%. Путешествия как по России, так и по зарубежным странам продлятся около недели. Средняя стоимость ночи на майских праздниках в отелях по России почти не изменилась год к году и составляет 6 000 рублей, а средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека по сравнению с прошлым годом выросла на 14%, составив 13 000 рублей.

Цена аналогичного перелёта в страны ближнего зарубежья снизилась на 3% до 29 350 рублей, а в страны дальнего зарубежья — выросла на 9% до 50 250 рублей. При этом средняя стоимость ночи в отелях стран ближнего зарубежья выросла на 50% до 6 000 рублей, а в целом в зарубежных отелях средней цены стоимость проживания за ночь выросла на 40% до 7 786 рублей.