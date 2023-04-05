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В Удмуртии создана комиссия по поддержке участников СВО и их семей

12:45, 05 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии создана комиссия по поддержке участников СВО и их семей
12:45, 05 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#господдержка
Фото: ИА «Сусанин»
95
0

Решения комиссии будут носить рекомендательный характер.

Ижевск. Удмуртия. Межведомственную комиссию по вопросам поддержки участников спецоперации и членов их семей создали в Удмуртии. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

В задачи комиссии входит обсуждение и решение вопросов господдержки военнослужащих и их семей, а также координация работы филиала Государственного фонда поддержки ветеранов на территории Удмуртии.

Комиссия займётся рассмотрением вопросов взаимодействия госорганов, муниципалитетов, государственного фонда и НКО, рассмотрением обращений ветеранов и их семей, внесение предложений по устранению недостатков органов власти. Также в функции комиссии входит создание в системе здравоохранения службы, оказывающей психолого-психотерапевтическую помощь, содействие в ревизии реабилитационных центров, создание «Домов ветеранов», оказание помощи в трудоустройстве ветеранов, создание условий для культурного и спортивного времяпрепровождения и т. д.

Решения комиссии будут носить рекомендательный характер.

12:45, 05 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#господдержка