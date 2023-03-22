В Сарапуле задержали мужчину, задолжавшего по алиментам более 1 млн рублей

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» задержали злостного неплательщика алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Целью операции является розыск и задержание людей, обвиняемых или подозреваемых в преступлениях и скрывающихся от следствия, а также поиск пропавших без вести.

В результате рейда удалось задержать мужчину, задолжавшего более 1 млн рублей, невыплаченных на содержание его уже совершеннолетнего сына.

Мужчина не пытался устроиться на работу, чтобы выполнять обязательства перед сыном. Тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Однако по месту регистрации найти его не получалось, на вызовы дознавателя ое не реагировал. В результате чего мужчину и объявили в розыск.

В настоящий момент с должника взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.