Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид Войлок – материал лечения души Лонгрид Жители Удмуртии могут предложить название для первого в республике крематория Лонгрид

Глазовские волонтеры изготовили 750 окопных свечей для участников спецоперации

12:26, 21 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Глазовские волонтеры изготовили 750 окопных свечей для участников спецоперации
12:26, 21 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
210
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Волонтеры Удмуртии\n#спецоперация\n#помощь
Фото: пресс-служба администрации Глазова
210
0

Вместе их создали студенты городского технического колледжа и сотрудники центра социального обслуживания населения.

Глазов. Удмуртия. Волонтеры Глазова сделали и отправили в зону спецоперации 750 окопных свечей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте».  

Партию свечей изготовили в рамках акции «Поддержим наших». Работой занимались участники волонтерского отряда «По зову сердца» Глазовского технического колледжа вместе с сотрудниками центра социального обслуживания населения. 

Отмечается, что окопные свечи эффективнее газовых горелок, потому что дольше служат, не замерзают, не издают шума и в среднем горят по 8 часов. Участники спецоперации могут их применять для освещения, обогрева рук, а также разогревать жидкости и пищу. 

12:26, 21 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
210
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Волонтеры Удмуртии\n#спецоперация\n#помощь