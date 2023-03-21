Глазовские волонтеры изготовили 750 окопных свечей для участников спецоперации

Глазов. Удмуртия. Волонтеры Глазова сделали и отправили в зону спецоперации 750 окопных свечей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Партию свечей изготовили в рамках акции «Поддержим наших». Работой занимались участники волонтерского отряда «По зову сердца» Глазовского технического колледжа вместе с сотрудниками центра социального обслуживания населения.

Отмечается, что окопные свечи эффективнее газовых горелок, потому что дольше служат, не замерзают, не издают шума и в среднем горят по 8 часов. Участники спецоперации могут их применять для освещения, обогрева рук, а также разогревать жидкости и пищу.