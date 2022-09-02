Итоги дня: визит министра здравоохранения России в Удмуртию и заморозки на выходных

Главные новости пятница.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 2 сентября, в Удмуртии зарегистрировано 905 случаев ковида.
Памятник генералиссимусу
В Ижевске у здания духовно-просветительского центра Ижевской и Удмуртской епархии на улице Свердлова, 9 открыли памятник генералиссимусу Александру Суворову.
Похолодание
Удмуртию на предстоящих выходных накроет волна холода. В отдельных районах будут наблюдаться заморозки. Среднесуточная температура будет ниже климатических норм на 2-4 градуса.
Побили рекорд
В Можгинском районе на данный момент собрано 81,327 тыс. тонн зерна. Осталось собрать урожай ещё с 3 тыс. гектаров. Хлеборобы уже побили рекорд 2019 года — самого большого объёма зерна, собранного в постсоветский период — 81 тыс. тонн.
Визит министра
2 сентября Удмуртию с рабочим визитом посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Поднять флаг
Во всех школах Ижевска впервые на торжественных линейках 1 сентября прошли церемонии поднятия государственного флага России и исполнение национального гимна.
Новый товар
Сарапульский завод растительных масел отправил первую партию в 215 тонн рапсового масла в Китай.