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Итоги дня: визит министра здравоохранения России в Удмуртию и заморозки на выходных

18:03, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
Итоги дня: визит министра здравоохранения России в Удмуртию и заморозки на выходных
18:03, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Главные новости пятница.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 2 сентября, в Удмуртии зарегистрировано 905 случаев ковида.

Памятник генералиссимусу

В Ижевске у здания духовно-просветительского центра Ижевской и Удмуртской епархии на улице Свердлова, 9 открыли памятник генералиссимусу Александру Суворову.

Похолодание

Удмуртию на предстоящих выходных накроет волна холода. В отдельных районах будут наблюдаться заморозки. Среднесуточная температура будет ниже климатических норм на 2-4 градуса.

Побили рекорд

В Можгинском районе на данный момент собрано 81,327 тыс. тонн зерна. Осталось собрать урожай ещё с 3 тыс. гектаров. Хлеборобы уже побили рекорд 2019 года — самого большого объёма зерна, собранного в постсоветский период — 81 тыс. тонн.

Визит министра

2 сентября Удмуртию с рабочим визитом посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Поднять флаг

Во всех школах Ижевска впервые на торжественных линейках 1 сентября прошли церемонии поднятия государственного флага России и исполнение национального гимна.

Новый товар

Сарапульский завод растительных масел отправил первую партию в 215 тонн рапсового масла в Китай.

18:03, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
279
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги