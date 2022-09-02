Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Во всех школах Ижевска 1 сентября подняли государственный флаг России

09:40, 02 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Во всех школах Ижевска 1 сентября подняли государственный флаг России
09:40, 02 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
208
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#патриотизм
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
208
0

Также в школах заложили традицию еженедельно исполнять гимн страны.

Ижевск. Удмуртия. 1 сентября в общеобразовательных учреждениях Ижевска прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний и началу нового учебного года. Как сообщила пресс-служба администрации столицы Удмуртии, 2022-2023 учебный год для ижевских школьников начался необычно — во всех школах прошла церемония поднятия государственного флага России и исполнение гимна страны.

«Это одно из основных новшеств, которые введены в этом году в отечественной системе образования. Теперь в школах так будут начинать каждую учебную неделю, отмечать особо значимые даты. Почётного права поднять триколор будут удостаиваться самые лучшие ученики. И это, безусловно, станет ещё одним стимулом к успешной учёбе для ребят», — сообщили в муниципалитете.

Например, в школе №52 заблаговременно установили флагшток. Под гимн России флаг подняли лауреаты и призёры многих школьных олимпиад, участники Всероссийского образовательного центра для одарённых детей «Сириус».

09:40, 02 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
208
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#патриотизм