Во всех школах Ижевска 1 сентября подняли государственный флаг России

Ижевск. Удмуртия. 1 сентября в общеобразовательных учреждениях Ижевска прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний и началу нового учебного года. Как сообщила пресс-служба администрации столицы Удмуртии, 2022-2023 учебный год для ижевских школьников начался необычно — во всех школах прошла церемония поднятия государственного флага России и исполнение гимна страны.

«Это одно из основных новшеств, которые введены в этом году в отечественной системе образования. Теперь в школах так будут начинать каждую учебную неделю, отмечать особо значимые даты. Почётного права поднять триколор будут удостаиваться самые лучшие ученики. И это, безусловно, станет ещё одним стимулом к успешной учёбе для ребят», — сообщили в муниципалитете.

Например, в школе №52 заблаговременно установили флагшток. Под гимн России флаг подняли лауреаты и призёры многих школьных олимпиад, участники Всероссийского образовательного центра для одарённых детей «Сириус».