Более 900 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Удмуртии за последние сутки

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки в ковид-центры госпитализировали 53 человека. Всего диагноз «коронавирус» подтвердился у 905 жителей республики, в том числе у 173 детей в возрасте до 14 лет, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Амбулаторное лечение проходят 4 444 гражданина. В специализированных стационарах находятся 219 пациентов в состоянии средней тяжести, 15 переносят инфекцию в тяжелой форме, четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

Летальных случаев среди зараженных не зафиксировано, 789 пациентов выписали, они выздоровели.

Первый курс вакцинации полностью прошли 561 318 граждан. 213 654 человека привились уже во второй раз.