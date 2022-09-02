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Более 900 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Удмуртии за последние сутки

09:25, 02 сентября, 2022
Андрей Поносов
Более 900 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Удмуртии за последние сутки
09:25, 02 сентября, 2022
Андрей Поносов
379
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#смертность\n#вакцинация
Фото: ru.freepik.com
379
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Число больных ковидом в регионе составляет почти 4,5 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки в ковид-центры госпитализировали 53 человека. Всего диагноз «коронавирус» подтвердился у 905 жителей республики, в том числе у 173 детей в возрасте до 14 лет, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Амбулаторное лечение проходят 4 444 гражданина. В специализированных стационарах находятся 219 пациентов в состоянии средней тяжести, 15 переносят инфекцию в тяжелой форме, четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

Летальных случаев среди зараженных не зафиксировано, 789 пациентов выписали, они выздоровели.

Первый курс вакцинации полностью прошли 561 318 граждан. 213 654 человека привились уже во второй раз.

09:25, 02 сентября, 2022
Андрей Поносов
379
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#смертность\n#вакцинация