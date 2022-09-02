Памятник Александру Суворову открыли в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске установили бюст генералиссимусу Александру Суворову. Как сообщила администрация города, расположился памятник около здания духовно-просветительского центра Ижевской и Удмуртской епархии на улице Свердлова, 9.

«Александр Суворов, наш великий соотечественник сделал многое, чтобы никто не мог посягнуть на границы Российского государства, чтобы мы жили в мире. И поэтому сегодня патриотическое воспитание — одно из важнейших направлений образовательного процесса», — сказал на открытии памятника глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Многие спрашивают, почему именно здесь, у здания духовно-просветительского центра, установлен бюст генералиссимусу Суворову? Я вам скажу так: истинный патриотизм этого человека был основан на глубокой религиозности. Каждую свою баталию он начинал с молитвы», — подчеркнул руководитель секретариата Ижевской епархии, протоиерей Роман Воскресенских.

Бюст полководцу установлен в Ижевске по инициативе и финансовой поддержке Алексея Азовского, основателя и директора музея Суворова, при поддержке митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина. Способствовал появлению бюста и Алексей Зорин, войсковой старшина Союза казаков-воинов России по Удмуртской Республике.

Музей Суворова расположен в духовно-просветительском центре Ижевской и Удмуртской епархии. Здесь же в этом году открыли первый класс с углубленным изучением основ православной культуры.