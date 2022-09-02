Резкое похолодание ждет Удмуртию в предстоящие выходные

Ижевск. Удмуртия. Волна холода накроет Удмуртию в предстоящие выходные, в некоторых районах возможны заморозки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие дни благодаря действию циклона на территорию региона начнут поступать холодные арктические воздушные массы. Среднесуточная температура воздуха будет на 2-4 градуса ниже нормальных значений.

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до 3-8 градусов тепла, днем 3 сентября ожидается +10…+15°С.

Понижение температурного фона продолжится и в воскресенье. В ночь на 4 сентября похолодает до +1…+6°С, местами возможны заморозки до -1 градуса. Дневные температуры не превысят +11…+16°С.

Ночь на 5 сентября, будет еще холоднее, -1…+4°С. Днем ожидается от 10 до 15 градусов тепла.

Все выходные и в понедельник на территории Удмуртии прогнозируются небольшие дожди, максимальная скорость ветра достигнет 8-13 метров в секунду.

По предварительной информации, к середине предстоящей недели в Удмуртии еще немного похолодает.