Итоги дня: погода на 1 сентября в Удмуртии и начало благоустройства Берёзовой рощи в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 30 августа, в Удмуртии зарегистрировано 795 новых случаев ковида.

Слёт мотоциклов

В Ижевске 3 сентября состоится форум владельцев мотоциклов «ИЖ». В столицу съедутся мотолюбители со всей Удмуртии, из Татарстана, Башкирии, Пермского края, Белгородской, Ленинградской и Кировской областей.

Прибыли яхты

В Ижевске завершаются приготовления к «Ижевской регате», которая пройдёт со 2 по 4 сентября. 30 августа в город доставили первые яхты. Всего в состязании примут участие 20 экипажей.

В первый класс

В предстоящем учебном году в Удмуртии начнут обучение 20 тыс. первоклашек. В 2022 году строителя сдадут в республике три школы.

Погода на день знаний

Утром 1 сентября в Удмуртии столбики термометра покажут +14…+19 градусов. Днём температура воздуха достигнет +23…+28 градусов. На севере республики ожидается до +20…+23.

Начало работ

В Ижевске на сентябрь намечено начало работ по благоустройству Берёзовой рощи. Первым этапом станет реконструкция лестницы, ведущей к речке Карлутке.

Срок за таран

18-летнему юноше грозит до 7 лет лишения свободы за то, что в мае он протаранил крыльцо монтажного техникума в Ижевске. Суровость возможного наказания обусловлена тем, что в результате нарушения правил движения пострадали пассажиры лихача.