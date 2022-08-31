20 тысяч первоклассников начнут учиться в Удмуртии 1 сентября

Ижевск. Удмуртия. Новый учебный год в Удмуртии начнут 20 тысяч первоклассников. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«В этом году сдаём три школы. Одна из них — на улице Берша на 1 224 места распахнёт свои двери уже 1 сентября. Школа примет 16 первых классов. Микрорайон очень быстро растет — школа здесь очень нужна. И ещё одну школу, на 160 мест, откроем в Кизнере по программе «Комплексное развитие сельских территорий» также 1 сентября. Школу в ижевском микрорайоне Столичный завершим до конца года. Работы там идут по графику», — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

В следующем году планируют сдать школы в Ягуле и Пычанках. Объекты нуждаются в пересмотре проектных решений.

Также Бречалов рассказал о ремонтных работах в гимназии Габдуллы Тукая, где завершили работы на кровле.

«Внутренняя отделка идёт своим чередом, планируют закончить классы до 1 сентября, остальные помещения — до конца месяца. Торги по ремонту крыльца состоялись 26 августа, на этой неделе запланирована организационная встреча с ним. Контракт заключим в первые дни сентября», — сказал Александр Бречалов.

В гимназии Кузебая Герда ремонт входной группы завершится к 1 сентября. Ребята пойдут в школу через обновлённый центральный вход.

Отметим, что в 2022 году идёт проектировка ещё двух школ в Ижевске — в микрорайоне №8 жилого района Восточный на 1 100 мест, а также в микрорайоне Строитель будет школа на 825 мест.