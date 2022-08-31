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Владельцы мотоциклов «ИЖ» съедутся в Ижевск

10:10, 31 августа, 2022
Анна Торхова
Владельцы мотоциклов «ИЖ» съедутся в Ижевск
10:10, 31 августа, 2022
Анна Торхова
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мотоциклы\n#форум
Фото: ИА «Сусанин»
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0

«Железных коней» будут оценивать зрители и жюри.

Ижевск. Удмуртия. Форум владельцев мотоциклов «ИЖ» пройдет в Ижевске. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев.

3 сентября в Ижевск приедут мотоциклисты из Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Белгородской, Ленинградской, Кировской областей. Они соберутся у Национального музея в 13:00.

Отметим, что в форуме могут принять участие все владельцы мотоциклов «ИЖ».

Участники будут бороться в номинациях: «ГОСТ», «Ретро», «Самоделкин», «Спорт», «Эксперт», «Зрительские симпатии». В первых четырех победителя выберет жюри, в последних двух могут участвовать все желающие. В номинации «Эксперт» победит самый исторически и технически подкованный участник.

 

10:10, 31 августа, 2022
Анна Торхова
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мотоциклы\n#форум