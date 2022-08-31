Владельцы мотоциклов «ИЖ» съедутся в Ижевск

Ижевск. Удмуртия. Форум владельцев мотоциклов «ИЖ» пройдет в Ижевске. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев.

3 сентября в Ижевск приедут мотоциклисты из Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Белгородской, Ленинградской, Кировской областей. Они соберутся у Национального музея в 13:00.

Отметим, что в форуме могут принять участие все владельцы мотоциклов «ИЖ».

Участники будут бороться в номинациях: «ГОСТ», «Ретро», «Самоделкин», «Спорт», «Эксперт», «Зрительские симпатии». В первых четырех победителя выберет жюри, в последних двух могут участвовать все желающие. В номинации «Эксперт» победит самый исторически и технически подкованный участник.