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В Удмуртии 1 сентября будет тёплая и ветреная погода

14:50, 31 августа, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии 1 сентября будет тёплая и ветреная погода
14:50, 31 августа, 2022
Юрий Абашев
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
171
0

В отдельных районах республики возможны грозы.

Ижевск. Удмуртия. Осень в Удмуртии начнётся с тёплой погода, сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

Утром 1 сентября столбики термометра покажут +14…+19 градусов. Днём температура воздуха достигнет +23…+28 градусов. На севере республики ожидается до +20…+23.

Также днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах республики ожидаются грозы. Скорость порывов ветра составит 8-13 м/с.

Тем временем в Ижевске с утра воздух прогреется до +17…+19 градусов, днём до +26…+28. Пройдут кратковременные дожди.

14:50, 31 августа, 2022
Юрий Абашев
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода