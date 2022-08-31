В Удмуртии 1 сентября будет тёплая и ветреная погода

Ижевск. Удмуртия. Осень в Удмуртии начнётся с тёплой погода, сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

Утром 1 сентября столбики термометра покажут +14…+19 градусов. Днём температура воздуха достигнет +23…+28 градусов. На севере республики ожидается до +20…+23.

Также днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах республики ожидаются грозы. Скорость порывов ветра составит 8-13 м/с.

Тем временем в Ижевске с утра воздух прогреется до +17…+19 градусов, днём до +26…+28. Пройдут кратковременные дожди.