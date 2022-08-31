В Удмуртии за сутки ковид подтвердился у 795 жителей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается тенденция к увеличению случаев заражения коронавирусом. За истекшие сутки диагноз подтвердился у 795 человек, это на 65 фактов инфицирования больше, чем днем ранее, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Ковид-центры республики приняли 44 новых пациента. Всего на стационарном лечении находятся 221 человек, из них 16 пребывают в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Одна из больных скончалась, пенсионерке был 81 год.

На сегодня число болеющих ковидом в легкой форме в Удмуртии составляет 3 893 человека. 844 пациента выздоровели, их выписали.

По данным на 31 августа, полный курс вакцинации от коронавируса прошел 561 261 гражданин. 210 095 человек обратились за повторными прививками.