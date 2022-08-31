В столицу Удмуртии привезли первые яхты для участия в «Ижевской регате»

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии заканчивается подготовка к «Ижевской регате». Как рассказал журналистам министр спорта республики Александр Варшавский, она состоится на Ижевском пруду со 2 по 4 сентября.

Во вторник, 30 августа, в Ижевск доставили первые семиметровые яхты. Всего в состязаниях примет участие 20 экипажей — 12 команд из Удмуртии, восемь из разных регионов России.

В пятницу, 2 сентября, на пруду пройдут тренировки. На старт спортсмены выйдут в субботу, 3 сентября. Состязаться будут восемь яхт, одна запасная. Соревнования задействуют территорию пруда между эспланадой и ЛЭП.

Для удобства зрителей установят большие экраны, сопровождать регату будет профессиональный комментатор. Также для гостей регаты организаторы подготовили концертную программу с участием казанской группы «Волга-Волга», флайдборд-шоу и салют. Если пойдёт дождь, регата всё равно состоится. Главное, чтобы был ветер.

Программа мероприятий «Ижевской регаты»:

2 сентября

10:00 – регистрация участников;

10:00 – 19:00 – тренировка.

3 сентября

09:00 – сбор участников регаты;

09:15 – брифинг и жеребьевка;

11:00–17:00 – гонки;

13:00 – официальное открытие;

19:00 – праздничный концерт, салют.

4 сентября

09:00 – брифинг, жеребьёвка;

10:00 – 15:30 – гонки;

16:00 – официальная церемония закрытия.