В столицу Удмуртии привезли первые яхты для участия в «Ижевской регате»

Она пройдёт на городском пруду со 2 по 4 сентября.
Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии заканчивается подготовка к «Ижевской регате». Как рассказал журналистам министр спорта республики Александр Варшавский, она состоится на Ижевском пруду со 2 по 4 сентября.
Во вторник, 30 августа, в Ижевск доставили первые семиметровые яхты. Всего в состязаниях примет участие 20 экипажей — 12 команд из Удмуртии, восемь из разных регионов России.
В пятницу, 2 сентября, на пруду пройдут тренировки. На старт спортсмены выйдут в субботу, 3 сентября. Состязаться будут восемь яхт, одна запасная. Соревнования задействуют территорию пруда между эспланадой и ЛЭП.
Для удобства зрителей установят большие экраны, сопровождать регату будет профессиональный комментатор. Также для гостей регаты организаторы подготовили концертную программу с участием казанской группы «Волга-Волга», флайдборд-шоу и салют. Если пойдёт дождь, регата всё равно состоится. Главное, чтобы был ветер.
Программа мероприятий «Ижевской регаты»:
2 сентября
10:00 – регистрация участников;
10:00 – 19:00 – тренировка.
3 сентября
09:00 – сбор участников регаты;
09:15 – брифинг и жеребьевка;
11:00–17:00 – гонки;
13:00 – официальное открытие;
19:00 – праздничный концерт, салют.
4 сентября
09:00 – брифинг, жеребьёвка;
10:00 – 15:30 – гонки;
16:00 – официальная церемония закрытия.