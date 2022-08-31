Реконструкция спуска к речке Карлутка в ижевском парке «Берёзовая роща» начнётся в сентябре

Ижевск. Удмуртия. Благоустройство Берёзовой рощи в Ижевске начнётся в сентябре. Рабочие первым делом реконструируют лестницу, ведущую к речке Карлутка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Ранее муниципалитет подписал контракт с подрядчиком ООО «Атриум» на выполнение работ по благоустройству парка. В настоящий момент ведётся закупка стройматериалов, а также оформляются разрешения на проведение земляных работ.

Дело закипит в сентябре и продолжится до конца ноября. Реконструкция лестницы станет первым этапом. По ней ежедневно ходят сотни горожан. На подрядчика возложили обязанность организовать пути обхода места проведения работ.

Напомним, что в 2018 году общественное пространство было включено в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». В 2022 году большинство жителей республики проголосовали за проведение здесь благоустройства в 2023 году.