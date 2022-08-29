Спортсмен из Удмуртии стал вторым в финале Кубка России по водно-моторному спорту

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 26 и 27 августа прошёл финал Кубка России по водно-моторному спорту. Гидроциклист из Удмуртии Артём Краснопёров занял второе место. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из 12 регионов России. Победителей определяли в четырёх дисциплинах: кольцевые гонки, слалом, фристайл и гидрофлай.

Артём Краснопёров занял второе место на кольцевых гонках в скоростном классе сидячих гидроциклов Runabout GP1.

Кроме того, зрители смогли наблюдать любительские гонки на аквабайках и показательные выступления гоночных судов. Вечером на водной глади прошло световое водное экстрим-шоу.

«Мы воссоздали Федерацию водно-моторного спорта несколько лет назад под руководством Дмитрия Лугоскова, они с командой 2 года тренировались в Ижевске на всероссийских турнирах, и именно в Воткинск ребята привезли самые главные соревнования – заключительный этап Кубка России. Для каждого, кто сегодня выиграет, его победа будет навсегда связана с Воткинском», — сказал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Александр Варшавский.