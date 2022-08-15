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Итоги дня: пожар на складе в Ижевске и организация пешеходного перехода на улице 10 лет Октября

18:00, 15 августа, 2022
Анна Торхова
Итоги дня: пожар на складе в Ижевске и организация пешеходного перехода на улице 10 лет Октября
18:00, 15 августа, 2022
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#пожар\n#зима\n#погода\n#лето
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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Главные новости понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии, по данным на 15 августа, выявили 145 новых случаев коронавируса. Один пациент скончался.

Трагедия:

В Ижевске пожар на мебельном складе на Воткинском шоссе унес жизни троих человек. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проведения сварочных работ вблизи места хранения поролона.

Погода:

В Удмуртии всю неделю будет сухо. Также по информации регионального Гидрометцентра, в регионе наблюдается атмосферная засуха.

Спасибо за работу:

Глава Сюмсинского района Владимир Семёнов уходит на пенсию. Он руководил районом с 2001 года.

Для удобства жителей:

В 2023 году на улице 10 лет Октября вблизи ЖК «Ежевика» появится пешеходный переход. Также по обеим сторонам оборудуют остановки.

Запрет:

1 и 11 сентября в Удмуртии не будут продавать алкоголь. Предпринимателей-нарушителей ждёт штраф до 300 000 рублей.

18:00, 15 августа, 2022
Анна Торхова
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#пожар\n#зима\n#погода\n#лето