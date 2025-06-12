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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске проверили песок на городском пляже

13:45, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Ижевске проверили песок на городском пляже
13:45, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
83
0
#городской пляж Ижевска\n#лето\n#отдых на воде
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
83
0

Купание в пруду по-прежнему запрещено.

Ижевск. Удмуртия. Песок на городском пляже Ижевска прошел проверку и соответствует всем санитарным и эпидемиологическим нормам. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. 

При этом вода в пруду по-прежнему непригодна для купания. Таблички, предупреждающие о запрете, установлены на всём пляже, а на спасательной вышке поднят черный шар. В течение лета место отдыха будут проверять сотрудники районных администраций. За купание в несанкционированном месте будут составлять протоколы. Нарушителям грозит штраф от 150 до 2 000 рублей. 

При этом городской пляж остается единственным официальным местом для отдыха у воды в Ижевске. Здесь можно загорать, заниматься спортом, играть в пляжный волейбол, фрисби, бадминтон. Для отдыхающих установлены раздевалки, питьевые фонтанчики и туалетные кабинки. Мусор на пляже убирают ежедневно.

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13:45, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
83
0
#городской пляж Ижевска\n#лето\n#отдых на воде