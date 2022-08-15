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При пожаре на мебельном складе в Ижевске погибли трое работников предприятия

17:23, 15 августа, 2022
Андрей Поносов
При пожаре на мебельном складе в Ижевске погибли трое работников предприятия
17:23, 15 августа, 2022
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#пожар\n#гибель людей\n#уголовное дело\n#Следственный комитет
Фото: пресс-служба следственного управления СК РФ по УР
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Возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту смерти при пожаре трех сотрудников мебельного предприятия. Мужчины погибли на рабочих местах, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, пожар в производственно-складском помещении на улице Воткинское шоссе произошел 15 августа около 12:00. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, в тушении были задействованы 55 спасателей и 20 единиц техники. Здание занимала фирма по выпуску мебельной продукции.

В результате пожара погибли трое мужчин, работавших на предприятии. Остальные сотрудники смогли самостоятельно покинуть горящее помещение.

По предварительной версии, причиной возгорания стало проведение сварочных работ вблизи от места хранения поролона.

На месте трагедии работают следователи, очевидцы произошедшего допрашиваются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, классифицируемого как причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Отметим, это уже второй за сутки пожар, вспыхнувший в промзонах Ижевска. Ранее огнеборцы ликвидировали крупное возгорание на складе стройматериалов на улице Зимней.

17:23, 15 августа, 2022
Андрей Поносов
692
0
#Ижевск\n#пожар\n#гибель людей\n#уголовное дело\n#Следственный комитет