Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Бегемот в цирке Лонгрид Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид

Пешеходный переход появится на улице 10 лет Октября в Ижевске

13:40, 15 августа, 2022
Анна Торхова
Пешеходный переход появится на улице 10 лет Октября в Ижевске
13:40, 15 августа, 2022
Анна Торхова
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#дороги
Фото: пресс-служба Ижевска
199
0

Его планируют обустроить в 2023 году.

Ижевск. Удмуртия. Пешеходный переход появится в Ижевске на улице 10 лет Октября рядом с новым ЖК «Ежевика». Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, его обустроят в 2023 году.

На дороге с большим автомобильным трафиком необходим переход. По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, его могут организовать рядом с заездом к жилому комплексу, который сейчас обустраивается.

Помимо перехода на месте оборудуют остановки. В свою очередь автобусный маршрут №27 будет продлен. Сейчас прорабатываются решения, которые будут обсуждаться с жителями.

Напомним, ранее глава города сообщал, что пересекать скоростную улицу 10 лет Октября пешеходными переходами небезопасно. На участке есть только две локации, где можно организовать «зебры» — перекрёстки с улицами 9-января и 40 лет Победы.

13:40, 15 августа, 2022
Анна Торхова
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#дороги