Пешеходный переход появится на улице 10 лет Октября в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Пешеходный переход появится в Ижевске на улице 10 лет Октября рядом с новым ЖК «Ежевика». Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, его обустроят в 2023 году.

На дороге с большим автомобильным трафиком необходим переход. По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, его могут организовать рядом с заездом к жилому комплексу, который сейчас обустраивается.

Помимо перехода на месте оборудуют остановки. В свою очередь автобусный маршрут №27 будет продлен. Сейчас прорабатываются решения, которые будут обсуждаться с жителями.

Напомним, ранее глава города сообщал, что пересекать скоростную улицу 10 лет Октября пешеходными переходами небезопасно. На участке есть только две локации, где можно организовать «зебры» — перекрёстки с улицами 9-января и 40 лет Победы.