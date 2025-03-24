Ижевск. Удмуртия. В летних лагерях Ижевска планируют увеличить охват в 2025 году. Если в прошлом году ребят было порядка 17 тыс., то в этом году ожидают 19 тыс. Об этом «Сусанину» сообщила замглавы города Наталья Гвоздкова.

«Уже несколько лет наши ижевские каникулы активно увеличивают летний охват детей. И в этом году мы хотим охватить их всеми видами отдыха», — сказала замглавы Ижевска.

Она пояснила, что кроме загородных лагерей, лагеря дневного пребывания теперь тоже будут работать не только в июне, но и в июле, и в августе.

«С этого года мы вводим ещё осенние лагеря, которые будут организованы в 68 школах Ижевска. Также профильные лагерные смены будут в молодёжных центрах летом во всех районах. Будут работать спортплощадки по индивидуальному графику», — подытожила Наталья Гвоздкова.