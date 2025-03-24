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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Число воспитанников летних лагерей в Ижевске планируют увеличить до 19 000

15:01, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Число воспитанников летних лагерей в Ижевске планируют увеличить до 19 000
15:01, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
37
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лагерь\n#дети\n#лето
Источник фото: ИА «Сусанин»
37
0

Лагеря дневного пребывания будут работать всё лето.

Ижевск. Удмуртия. В летних лагерях Ижевска планируют увеличить охват в 2025 году. Если в прошлом году ребят было порядка 17 тыс., то в этом году ожидают 19 тыс. Об этом «Сусанину» сообщила замглавы города Наталья Гвоздкова.

«Уже несколько лет наши ижевские каникулы активно увеличивают летний охват детей. И в этом году мы хотим охватить их всеми видами отдыха», — сказала замглавы Ижевска.

Она пояснила, что кроме загородных лагерей, лагеря дневного пребывания теперь тоже будут работать не только в июне, но и в июле, и в августе.
«С этого года мы вводим ещё осенние лагеря, которые будут организованы в 68 школах Ижевска. Также профильные лагерные смены будут в молодёжных центрах летом во всех районах. Будут работать спортплощадки по индивидуальному графику», — подытожила Наталья Гвоздкова.

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15:01, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
37
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лагерь\n#дети\n#лето