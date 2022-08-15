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Глава Сюмсинского района Владимир Семёнов покинет свой пост

16:48, 15 августа, 2022
Анна Торхова
Глава Сюмсинского района Владимир Семёнов покинет свой пост
16:48, 15 августа, 2022
Анна Торхова
379
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#руководство\n#пенсия
Фото: vk.com/club156796314
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0

Он решил сложить полномочия и выйти на пенсию.

Сюмси. Удмуртия. Глава Сюмсинского района Владимир Семёнов решил покинуть свой пост и выйти на пенсию. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, об этом во время встречи с жителями района рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Напомним, что Семёнов руководил районом более 20 лет. Глава республики поблагодарил его за работу в команде.

Временно исполнять обязанности главы Сюмсинского района будет замглавы администрации Александр Альматов.

Наша справка: Семёнов Владимир Ильич родился 19 ноября 1955 года в деревне Русские Вишорки.

Закончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства», ИжГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)».

Работал на заводе Ижмаш, предприятиях Сюмсинского района.

С 2001 года руководил Сюмсинским районом.

В 2001 году получил почетное звание «Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики».

В 2010 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

16:48, 15 августа, 2022
Анна Торхова
379
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#руководство\n#пенсия