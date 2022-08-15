Глава Сюмсинского района Владимир Семёнов покинет свой пост

Он решил сложить полномочия и выйти на пенсию.
Сюмси. Удмуртия. Глава Сюмсинского района Владимир Семёнов решил покинуть свой пост и выйти на пенсию. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, об этом во время встречи с жителями района рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Напомним, что Семёнов руководил районом более 20 лет. Глава республики поблагодарил его за работу в команде.
Временно исполнять обязанности главы Сюмсинского района будет замглавы администрации Александр Альматов.
Наша справка: Семёнов Владимир Ильич родился 19 ноября 1955 года в деревне Русские Вишорки.
Закончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства», ИжГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)».
Работал на заводе Ижмаш, предприятиях Сюмсинского района.
С 2001 года руководил Сюмсинским районом.
В 2001 году получил почетное звание «Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики».
В 2010 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.