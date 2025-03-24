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Детские сады Ижевска летом вновь будут работать в режиме дежурных групп

14:48, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Детские сады Ижевска летом вновь будут работать в режиме дежурных групп
14:48, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
521
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детский сад\n#дети\n#лето
Источник фото: ИА «Сусанин»
521
0

Два детсада закроют на ремонт полностью.

Ижевск. Удмуртия. Летом 2025 года детсады Ижевска, как и в предыдущем году, будут работать в режиме дежурных групп. Об этом рассказала «Сусанину» замглавы города Наталья Гвоздкова.

«Приняли решение, что в тех детсадах, где есть несколько корпусов, на лето будут закрываться по корпусам. Где один корпус — работать будут дежурные группы. В общем формате, получается, что все детские сады Ижевска в летнем формате будут работать», — заверила Наталья Гвоздкова.

При этом она отметила, что летом в двух садах планируется серьёзный ремонт. Полностью закроют детсад №40, где капитально отремонтируют кровлю, и детсад №169, где капремонт зайдёт на всё здание.
«Родителям нужно сейчас написать через Госуслуги заявление до 20 мая, указав, куда они хотят перевести своего ребёнка на период закрытия садика», — подчеркнула Наталья Гвоздкова.

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14:48, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
521
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детский сад\n#дети\n#лето