В Удмуртии 1 и 11 сентября запретят продавать алкоголь

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии временно ограничат продажу алкоголя. Об этом в соцсетях напомнил руководитель Минпромторга республики Виктор Лашкарёв.

«Хочу напомнить, что 1 и 11 сентября — в День знаний и Всероссийский день трезвости — на территории республики запрещена розничная продажа алкогольной продукции в магазинах», — написал министр.

Он отметил, что в дни запрета проведут контрольные мероприятия по выявлению и пресечению фактов продажи алкоголя в нарушение действующего законодательства. Нарушителей ждёт штраф до 300 000 рублей.

«Уже сегодня призываю начать реализацию профилактических мероприятий, направленных на недопущение продажи алкоголя в запрещённые дни, уделив особое внимание персоналу магазина в части разъяснения неукоснительного соблюдения действующего законодательства», — призвал министр.