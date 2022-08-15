В Удмуртии наблюдается атмосферная засуха

Воткинск. Удмуртия. На метеорологической станции в Воткинске с середины июля наблюдается атмосферная засуха — это опасное агрометеорологическое явление. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Засуха представляет собой сумму осадков не более 5 мм в сутки более чем 30 суток подряд при температуре воздуха выше 25 градусов по Цельсию.

По словам специалистов, данные условия являются неблагоприятными для роста и развития сельскохозяйственных культур.