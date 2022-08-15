В Удмуртии за сутки коронавирус подтвердился у 145 человек

Ижевск. Удмуртия. За сутки коронавирус подтвердился у 145 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава в соцсети «ВКонтакте».

Среди новых заболевших 41 ребенок и 18 человек старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировали 10 пациентов.

Отметим, что 1 494 человека легко переносят болезнь и наблюдаются в поликлиниках. 85 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом, из которых один остается на ИВЛ.

За сутки выписали еще 47 человек, они здоровы. Скончался один пациент — 83-летний мужчина.

Более 700 тыс. человек прошли вакцинацию. 192 603 жителей ревакцинировались.