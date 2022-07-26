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Итоги дня: снижение производства автомобилей в Удмуртии и удмуртская колыбельная в сборнике «Яндекс. Музыки»

18:05, 26 июля, 2022
Юрий Абашев
Итоги дня: снижение производства автомобилей в Удмуртии и удмуртская колыбельная в сборнике «Яндекс. Музыки»
18:05, 26 июля, 2022
Юрий Абашев
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги
Фото: ИА «Сусанин»
38
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Главные новости вторника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 26 июля, коронавирусом заразились 22 человека.

Утонули

В Игринском районе расследуется гибель 54-летнего мужчины и его 11-летнего сына. Оба они утонули в реке Вала, куда приехали искупаться.

Индекс производства

Министерство экономики республики представило данные о динамике промышленного производства за первое полугодие 2022 года. Производство автомобилей в Удмуртии снизилось на 61%, а производство текстиля выросло в 10 раз.

Неожиданная находка

В селе Юськи Завьяловского района Удмуртии во время прокладки газовых труб рабочие нашли человеческие останки.

Удмуртская колыбельная

На сервисе «Яндекс Музыка» вышел музыкальный альбом, объединивший колыбельные 15-ти народов России, включая удмуртов.

Погода

В Удмуртии до конца рабочей недели будет сухо. В выходные возможны кратковременные дожди. Днём воздух будет прогреваться до +22…+28 градусов.

Новые амбулатории

В Ягуле и Хохряках начали работать две новые амбулатории. На строительство амбулаторий Завьяловского района было выделено более 150 млн рублей. Сейчас в них есть современное оборудование и медучреждения полностью укомплектованы кадрами.

18:05, 26 июля, 2022
Юрий Абашев
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги