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За купальный сезон в Удмуртии погибли 19 человек

09:40, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За купальный сезон в Удмуртии погибли 19 человек
09:40, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
259
0
#Удмуртия\n#купальный сезон\n#итоги\n#происшествия
Фото: ИА «Сусанин»
259
0

На водных объектах региона произошло 22 происшествия.  

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в минувшем купальном сезоне погибли 19 человек. Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Щетников.

Больше всего людей утонуло в пруду Ижевска — три человека, в том числе один ребёнок. Двое взрослых погибли в Алнашском районе, и двое несовершеннолетних — в Кезском районе. Один ребёнок утонул в пруду Воткинска. 

Также гибель жителей Удмуртии произошла в водоёмах Можги, Сарапула, Балезинского, Глазовского, Граховского, Дебёсского, Завьяловского, Каракулинского, Можгинского, Сюмсинского и Якшур-Бодьинского районах. Отмечается, что в Сарапуле, Балезинском, Дебёсском, Каракулинском, Сюмсинском и Якшур-Бодьинском районах пляжи не декларировались и не открывались. 

Всего за купальный сезон на водных объектах республики произошло 22 происшествия. В их числе две аварии с маломерными судами, в одной из которых погиб человек. 

Также зарегистрировано 113 нарушений на воде. Чаще всего правила не соблюдают люди, совмещающие отдых и рыбалку — 42 нарушения по статье 11.7 КоАП («Нарушение правил плавания»). За это предусмотрено предупреждение, штраф от 500 рублей до 25 тыс. рублей или лишение права управления судном от 3 месяцев до 2 лет. 

В сравнении с другими регионами Удмуртия находится на 10 месте по количеству происшествий и на 9 месте по числу погибших. В антирейтинге лидирует Нижегородская область, где погибли 54 человека и зафиксировано 56 инцидентов.  

09:40, 21 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
259
0
#Удмуртия\n#купальный сезон\n#итоги\n#происшествия