За купальный сезон в Удмуртии погибли 19 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в минувшем купальном сезоне погибли 19 человек. Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Щетников.

Больше всего людей утонуло в пруду Ижевска — три человека, в том числе один ребёнок. Двое взрослых погибли в Алнашском районе, и двое несовершеннолетних — в Кезском районе. Один ребёнок утонул в пруду Воткинска.

Также гибель жителей Удмуртии произошла в водоёмах Можги, Сарапула, Балезинского, Глазовского, Граховского, Дебёсского, Завьяловского, Каракулинского, Можгинского, Сюмсинского и Якшур-Бодьинского районах. Отмечается, что в Сарапуле, Балезинском, Дебёсском, Каракулинском, Сюмсинском и Якшур-Бодьинском районах пляжи не декларировались и не открывались.

Всего за купальный сезон на водных объектах республики произошло 22 происшествия. В их числе две аварии с маломерными судами, в одной из которых погиб человек.

Также зарегистрировано 113 нарушений на воде. Чаще всего правила не соблюдают люди, совмещающие отдых и рыбалку — 42 нарушения по статье 11.7 КоАП («Нарушение правил плавания»). За это предусмотрено предупреждение, штраф от 500 рублей до 25 тыс. рублей или лишение права управления судном от 3 месяцев до 2 лет.

В сравнении с другими регионами Удмуртия находится на 10 месте по количеству происшествий и на 9 месте по числу погибших. В антирейтинге лидирует Нижегородская область, где погибли 54 человека и зафиксировано 56 инцидентов.